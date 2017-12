Featured Works - January 2018

Featured Works for January – First Concert

(*Indicates January birthday)

Jan 1 M New Year’s Day Live from Vienna

Jan 2 T Mily Balakirev*: Russia

Jan 3 W Johann Sebastian Bach: Cello Suite in C major

Jan 4 T Giovanni Battista Pergolesi*: Violin Concerto

Jan 5 F Henri Herz*: Piano Concerto No. 7

Jan 8 M Johannes Brahms: Clarinet Sonata in E flat major

Jan 9 T Claude Debussy: Estampes

Jan 10 W Giuseppe Verdi: Ballet Music from Don Carlo

Jan 11 T Christian Sinding*: Violin Concerto No. 1

Jan 12 F Ludwig van Beethoven: String Trio in G major

Jan 15 M Peter Ilyich Tchaikovsky: Suite from “Sleeping Beauty”

Jan 16 T Luigi Boccherini: Symphony in C major

Jan 17 W Johann Gottfried Müthel: Concerto in B flat major

Jan 18 T César Cui*: Cinq Petites Duos

Jan 19 F Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1

Jan 22 M Joseph Haydn: Symphony No. 93

Jan 23 T Carlos Chavez: Sinfonia India

Jan 24 W Norman Dello Joio*: Variations, Chaconne & Finale

Jan 25 T Richard Strauss: Metamorphosen

Jan 26 F Wolfgang Amadeus Mozart*: Piano Concerto No. 15

Jan 29 M Frederick Delius*: Paris: The Song of a Great City

Jan 30 T Johann Joachim Quantz*: Flute Concerto No. 256

Jan 31 W Franz Schubert*: String Quartet in E flat major

Featured Works for January – Siskiyou Music Hall

Jan 1 M Max Bruch: Scottish Fantasy

Jan 2 T Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3

Jan 3 W Christoph Weyse: Symphony No. 1

Jan 4 T Josef Suk*: A Summer’s Tale

Jan 5 F Nikolai Medtner*: Piano Concerto No. 1

Jan 8 M Sigismund Thalberg*: Fantasia on “Semiramide”

Jan 9 T John Field: Piano Concerto No. 2

Jan 10 W Ralph Vaughan Williams: A London Symphony

Jan 11 T Reinhold Gliere*: Symphony No. 3, “Ilya Murometz”

Jan 12 F Felix Mendelssohn: String Quartet in D major

Jan 15 M Edvard Grieg: Symphonic Dances

Jan 16 T Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2

Jan 17 W Alexander Taneyev*: Symphony No. 4

Jan 18 T Joseph Haydn: Cello Concerto No. 2

Jan 19 F Johann Wilhelm Wilms: Symphony No. 6

Jan 22 M Sergei Rachmaninov: Symphonic Dances

Jan 23 T Muzio Clementi*: Symphony No. 4

Jan 24 W Christoph Graupner: Overture in F major

Jan 25 T Eduard Franck: Piano Trio in E minor

Jan 26 F Wolfgang Amadeus Mozart*: Symphony No. 38, “Prague”

Jan 29 M Havergal Brian*: Symphony No. 29

Jan 30 T Richard Wagner: Symphony in C

Jan 31 W François Devienne*: Flute Concerto No. 12