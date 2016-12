Featured Works - January 2017

Featured Works for January – First Concert

(*Indicates January birthday)

Jan 2 M Richard Wagner: Overture to The Flying Dutchman

Jan 3 T Peter Ilyich Tchaikovsky: Suite from Sleeping Beauty

Jan 4 W Johannes Brahms: Eight Piano Pieces, Op. 76

Jan 5 T Maurice Ravel: Concerto for the Left Hand

Jan 6 F Max Bruch*: Violin Concerto No. 1

Jan 9 M John Knowles Paine*: Larghetto & Humoreske

Jan 10 T Charles Ives: Three Places in New England

Jan 11 W Sergei Prokofiev: Suite No. 3 from Romeo and Juliet

Jan 12 T Ermanno Wolf-Ferrari*: Idillio-Concertino

Jan 13 F Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods

Jan 16 M Ludwig van Beethoven: ‘Eroica’ Variations

Jan 17 T François-Joseph Gossec*: Symphony in B flat major

Jan 18 W Frederick Delius: Brigg Fair

Jan 19 T Jean-Baptiste Lully: Suite from Alceste

Jan 20 F Walter Piston*: Symphony No. 4

Jan 23 M Muzio Clementi*: Sonata in D minor

Jan 24 T E. T. A. Hoffmann*: Symphony in E flat major

Jan 25 W Alfred Reed*: Music for Twelfth Night

Jan 26 T Richard Strauss: Suite from Der Rosenkavalier

Jan 27 F Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in B flat major

Jan 30 M Charles Martin Loeffler*: Ballade Carnavalesque

Jan 31 T Franz Schubert*: Symphony No. 8

Featured Works for January – Siskiyou Music Hall

(*Indicates January birthday)

Jan 2 M Max Bruch*: Scottish Fantasy

Jan 3 T Aaron Tippett*: Concerto for Double String Orchestra

Jan 4 W Josef Suk*: Pohadka

Jan 5 T Nikolai Medtner*: Piano Concerto No. 3

Jan 6 F Johann Nepomuk Hummel: Septet in D minor

Jan 9 M Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 2 in A major

Jan 10 T Sigismund Thalberg*: Piano Concerto No. 3

Jan 11 W Gang Chen & Zhanhao He: The Butterfly Lovers

Jan 12 T Karl Goldmark: Violin Concerto in A Minor

Jan 13 F Christoph Graupner*: Overture in D major Jan 16

M Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2

Jan 17 T Johannes Brahms: Piano Trio in B major

Jan 18 W Giovanni S. Mayr: Bagatelle for Flute, Clarinet & Bassett Horn

Jan 19 T Peter Ilyich Tchaikovsky: Orchestral Suite No. 3

Jan 20 F Ernest Chausson*: Symphonie, Op. 20

Jan 23 M Friedrich Kiel: Piano Concerto in B flat major

Jan 24 T Hugo Alfven: Symphony No. 1

Jan 25 W Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2

Jan 26 T Eduard Lalo*: Cello Concerto

Jan 27 F Wolfgang Amadeus Mozart*: Symphony No. 41, “Jupiter”

Jan 30 M John Tavener*: The Last Sleep of The Virgin

Jan 31 T Franz Schubert*: Quintet in A major, “The Trout”