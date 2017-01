Featured Works - February 2017

Featured Works for February – First Concert

(*Indicates February birthday)

Feb 1 W Victor Herbert*: Five Pieces for Cello and Strings

Feb 2 T Ulysses Kay: Suite from The Quiet One

Feb 3 F Felix Mendelssohn*: Sonata in B flat major

Feb 6 M Gary Powell Nash: In Memoriam: Sojourner Truth

Feb 7 T Wilhelm Stenhammar*: String Quartet No. 6

Feb 8 W Béla Bartók: Piano Concerto No. 3

Feb 9 T George Frideric Handel: Suite from Water Music

Feb 10 F Jerry Goldsmith*: Fireworks

Feb 13 M Fernando Sor*: Fantaisie Elegiaque

Feb 14 T Hector Berlioz: Love Scene from Roméo et Juliette

Feb 15 W John Adams*: Shaker Loops

Feb 16 T Jean Sibelius: En Saga

Feb 17 F Joseph Haydn: Symphony No. 93

Feb 20 M Barbara Harbach: Symphony No. 10; "Symphony for Ferguson"

Feb 21 T Léo Delibes*: Fête de la Cloche from Coppélia

Feb 22 W Frédéric Chopin*: Polonaise No. 7 in A flat major

Feb 23 T Franz Liszt: Les Préludes

Feb 24 F William Grant Still: Symphony No. 3

Feb 27 M C. Hubert H. Parry*: An English Suite

Feb 28 T Florence Price: Sonata in E minor

Featured Works for February – Siskiyou Music Hall

Feb 1 W Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2

Feb 2 T Alexander Glazunov: Oriental Rhapsody

Feb 3 F Felix Mendelssohn*: Symphony No. 3

Feb 6 M Wilhelm Stenhammar*: Symphony No. 1

Feb 7 T Max Bruch: Violin Concerto No. 3

Feb 8 W Sergei Rachmaninov: Symphony No. 2

Feb 9 T Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D major

Feb 10 F Antonin Dvorák: Cello Concerto in B minor

Feb 13 M Jan Ladislav Dussek*: Piano Concerto in G minor

Feb 14 T Louis Spohr: Double Quartet No. 3

Feb 15 W Henrique Oswald: Piano Concerto in G minor

Feb 16 T Jan van Gilse: Symphony No. 4 in A major

Feb 17 F Henri Vieuxtemps*: Violin Concerto No. 1

Feb 20 M Carl Czerny*: Duo Concertante in G major

Feb 21 T Christian Sinding: Piano Concerto in D flat major

Feb 22 W Ignaz Pleyel: Symphonie Concertante in F major

Feb 23 T George Frideric Handel*: Organ Concerto No. 1

Feb 24 F Joao Domingos Bomtempo: Symphony No. 2

Feb 27 M Anton Reicha*: Woodwind Quintet, Op. 91, No. 2

Feb 28 T Jean Sibelius: Symphony No. 2