Featured Works - August 2017

Featured Works for August – First Concert

(*Indicates August birthday)

Aug 1 T Jerome Moross*: Suite from The Cardinal

Aug 2 W Christoph Willibald Gluck: Selections from Orphée et Eurydice

Aug 3 T Gioachino Rossini: Overture to William Tell

Aug 4 F Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1

Aug 7 M Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1

Aug 8 T Francis Poulenc: Suite from Les Animaux Modèles

Aug 9 W Reynaldo Hahn*: Divertissement pour une fête de nuit

Aug 10 T Alexander Glazunov*: Le Chant du Destin

Aug 11 F Leonard Bernstein*: Suite from On the Waterfront

Aug 14 M Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in D minor

Aug 15 T Lukas Foss*: Piano Concerto No. 1

Aug 16 W Antonio Rosetti: Oboe Concerto in C major

Aug 17 T Johann Kaspar Mertz*: Waltzes for Guitar

Aug 18 F Benjamin Godard*: Suite for Flute and Orchestra

Aug 21 M Lili Boulanger*: D’un Soir Triste

Aug 22 T Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 1

Aug 23 W Jean-Philippe Rameau: Suite from Les Indes Galantes

Aug 24 T Johann Wenzel Kalliwoda: Introduction & Variations for Clarinet & Orchestra

Aug 25 F Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 in F major

Aug 28 M Richard Wagner: Prelude to Act I of Lohengrin

Aug 29 T Giovanni Battista Sammartini: Flute Concerto in G major

Aug 30 W Joseph Haydn: Symphony No. 44

Aug 31 T Jean-Marie Leclair: Violin Sonata in D major

Featured Works for August – Siskiyou Music Hall

Aug 1 T Hans Rott*: Symphony in E major

Aug 2 W Arthur Bliss*: Oboe Quintet

Aug 3 T Johann Friedrich Fasch: Overture Grosso in D major

Aug 4 F Antonin Dvorák: String Quartet in F major, “American”

Aug 7 M Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Mozartiana Suite

Aug 8 T Granville Bantock*: Pagan Symphony

Aug 9 W Carl Czerny: String Quartet in E minor

Aug 10 T Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41, “Jupiter”

Aug 11 F Hakon Borresen: Violin Concerto in G major

Aug 14 M Sergei Prokofiev: Symphony No. 6

Aug 15 T Jacques Ibert*: Flute Concerto

Aug 16 W Franz Schubert: Symphony No. 1

Aug 17 T Nicola Porpora*: Cello Concerto in G major

Aug 18 F Antonio Salieri*: Oboe Concerto in C major

Aug 21 M Muzio Clementi: Symphony No. 3

Aug 22 T Claude Debussy*: La Boite à Joujoux

Aug 23 W Henri Herz: Piano Concerto No. 3

Aug 24 T Robert Schumann: Symphony No. 4

Aug 25 F Leonard Bernstein*: Symphony No. 1, “Jeremiah”

Aug 28 M Rebecca Clarke*: Viola Sonata

Aug 29 T George Gershwin: Blue Monday

Aug 30 W Louis Theodore Gouvy: Symphony No. 1

Aug 31 T Hans Kossler: String Quintet in D minor