Featured Works - April 2018

Featured Works for April – First Concert

(*Indicates April birthday)

Apr 2 M Maurice Ravel: Daphnis et Chloé Suite No. 1

Apr 3 T Mario Castelnuovo-Tedesco*: Guitar Quintet

Apr 4 W Camille Saint-Saëns: Violin Concerto No. 1

Apr 5-11 Spring Membership Drive

Apr 12 T Pietro Nardini*: Violin Concerto in G major

Apr 13 F William Sterndale Bennett*: Caprice in E major

Apr 16 M Samuel Barber: Second Essay for Orchestra

Apr 17 T Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 4

Apr 18 W Franz von Suppé*: Journey Through Africa

Apr 19 T James Nares*: Suite No. 8 in A major

Apr 20 F Marinus de Jong: French Horn Concerto

Apr 23 M Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses

Apr 24 T Ludwig van Beethoven: Violin Sonata in A major

Apr 25 W Gabriel Fauré: Fantaisie in G major

Apr 26 T Henry Purcell: King Arthur

Apr 27 F Giuseppe Verdi: String Quartet

Apr 30 M Franz Lehár*: Concertino for Violin and Orchestra

Featured Works for April – Siskiyou Music Hall

Apr 2 M Anton Rubinstein: Symphony No. 3

Apr 3 T Luigi Boccherini: String Quartet No. 2

Apr 4 W Louis Spohr*: Symphony No. 9, “The Seasons”

Apr 12 T Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for Two Violins & Orchestra

Apr 13 F Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor

Apr 16 M Joseph Haydn: Symphony No. 100, “Military”

Apr 17 T Anton Eberl: Piano Concerto in C major

Apr 18 W Miklos Rozsa*: Sinfonia Concertante for Violin & Cello

Apr 19 T Friedrich Kuhlau: Piano Quartet No. 1 in C minor

Apr 20 F Nicolai Myaskovsky*: Symphony No. 24

Apr 23 M Sergei Prokofiev*: The Prodigal Suite

Apr 24 T Antonin Dvorak: Symphony No. 3

Apr 25 W Joaquin Rodrigo: Piano Concerto “Concierto Heroico”

Apr 26 T Felix Mendelssohn: Symphony No. 9, “La Suisse”

Apr 27 F Andreas Romberg*: Flute Quintet No. 3 in F Major

Apr 30 M Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7